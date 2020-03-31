新冠肺炎疫情改變餐飲消費習慣，鑑於宅食正夯，連續2年在《台北米其林指南》得到「米其林餐盤推薦」的台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」餐廳因應此一食趨，外帶優惠再加碼，除精選37款經典菜色享外帶7折外，4月1日起更祭出「府上米其林」促銷活動，由中餐行政主廚吳銘儒設計2款豪華的外帶全家餐，滿足大、小家庭的不同需求。

寒舍食譜針對家庭推出的「4人經典套餐」，菜式內容包含：虎皮尖椒爆五花肉、寒舍蒜香鮮魷、薑蔥肥牛煲、豉椒排骨臘味蒸飯等，四菜一湯一主食，每套訂價1,980元。「6人食尚套餐」美饌包含：雙醬台東黃皮雞、鎮江醋排骨、雲耳野菌娃娃菜、金瑤蟹肉乾燒伊麵等，六菜一湯一主食，每套回饋價2,880元。外帶全家餐平、假日皆適用，母親節假期亦可訂購，取餐前一小時預訂。

寒舍食譜以擁有頂級食材、精緻珍饈與典雅氛圍，受到政商名流推崇，此次推出的「4人經典套餐」中的菜餚「虎皮尖椒爆五花肉」，主廚將五花肉切成薄片，過油後煎乾，加入由豆豉、豆瓣醬與蒜蓉一同爆香的熱鍋中均勻拌炒，再添米酒、糖與蠔油增加迷人香氣，最後放上虎皮尖椒快速翻炒，椒麻飄香。「寒舍蒜香鮮魷」酥炸多汁飽滿的大型深海中卷直到逼出海味的鮮甜，而且表面散發金黃光芒的色澤，接著再以主廚手工秘製醬汁一同熱炒提味，鹹香微辣的滋味完美融入魷魚之中，最後綴上蒜片與蒜苗快速翻炒，濃郁蒜香撲鼻。

「薑蔥肥牛煲」以拉油料理手法，油泡美國無骨牛小排至半熟，並呈現美麗粉色。接著將生薑與蔥白用油炸香，再添以些許蒜與紅蔥頭末爆炒提味後，加入牛肉、紹興酒、蠔油與老抽一起均勻拌炒，醬香滿溢、鑊氣爆表，讓饕客讚不絕口。「豉椒排骨臘味蒸飯」主廚先以薑米與蔥白未爆香後加入白米一同蒸煮，使晶瑩的飯粒散發出幽幽的清香。接著，再搭配以豆豉醃過的排骨，並加入蠔油、蒜、酒等香料調味，最後將肝腸、臘腸放置上方，進行第二次蒸煮，臘味香噴噴、米飯熱騰騰，薑蔥油鹽水蒸飯美味再升級。

「6人食尚套餐」的「雙醬台東黃皮雞」特別選用肉質比較紮實彈牙的台東玉米雞，搭配主廚以黃金比例特製的獨門雙醬，包含「蔥薑雞油醬」與「醬油蒜蓉醬」，饕客可自由混搭，增添豐富風味。「鎮江醋排骨」滑順的陳年醋與帶有甘香的甜醋，讓整體擁有各種深度的微酸甜味，取代傳統單一的蔗糖甜，為酥脆的排骨肉帶來多元的風味。「雲耳野菌娃娃菜」以高湯慢慢煨軟高山娃娃菜，再加入鴻喜菇、美白菇與雲耳一起煨煮出鮮甜湯汁，食材雖然簡單，味道卻富有層次，蔬食養生無負擔！經典的港式例湯「五行蔬菜老火煲湯」以豬龍骨、豬小排與雞腳為基底，搭配紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡、玉米與馬蹄等配料一同用大火滾煮，耗時約8小時，用10斤水慢熬至1斤湯，清爽溫潤、養生暖胃。

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