晟德（4123）董事會通過配發股利2元，包括現金1.5元及股票0.5元，並決議辦理私募現增發行普通股，額度3,000萬股。晟德表示，目前新冠肺炎疫情對晟德與轉投資事業營運影響有限，而因應疫情造成的全球股市動盪，已於日前啟動庫藏股買回計畫捍衛股東權益。轉投資的國光生技也全力投入新冠肺炎疫苗開發。

晟德旗下澳優（1717）因聚焦自有品牌及牛羊奶粉雙軌並進，去年營收再創新高，達67億元人民幣，獲利8.8億元人民幣，年增38％。日前宣佈將斥資約人民幣11億元於荷蘭廠建置新的配方奶粉基粉設施，以滿足市場持續攀升的需求，並鞏固嬰幼兒配方羊奶粉產品全球領導者地位。

澳優紐西蘭Pure Nutrition Limited工廠也獲得中國海關總署的註冊批准，澳優完成註冊的乾粉混合及包裝工廠總數增加為六座，遍佈荷蘭、澳洲、紐西蘭及中國等地。

晟德指出，中國現為全球第二大醫藥市場，去年與中國兒童專用藥企一品紅藥業於廣州成立合資公司，結合晟德豐富的兒童用藥產品組合以及一品紅藥業的開發及銷售能力，而順藥（6535）也完成中國區兩大重要授權案，分別將缺血性腦中風新藥LT3001、長效止痛劑LT1001之中國區權益成功授權予實力堅強的上海醫藥集團、濟民可信集團。

此外，晟德旗下東曜藥業（1875）成功赴港上市，除為其多元臨床產品注入開發資金，也加速實現5年內1年1藥證的目標；博晟（6733）、達亞（6762）也雙雙完成台灣登錄興櫃。博晟旗下一次性自體軟骨修補系統BiG009，已通過樞紐性臨床試驗並在台灣提出上市申請，達亞則累積超過五千件醫材關鍵零組件生產經驗，去年營收年增一倍。

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