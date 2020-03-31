李愛綺近日錄衛視中文台《一袋女王》，上節目分享「交代老公的事永遠辦不好」的親身經驗。李愛綺老公很誇張，不只修門把修到最後整個門換掉，老婆請他幫忙送鞋去修理，他竟用3秒膠交差，害李愛綺在舞台上整個大劈腿，肌肉拉傷外加整條腿大瘀青。

李愛綺之前還在夜店表演時，有次彩排後，舞群提醒她地板很滑，記得鞋底要加貼止滑墊，她心想老公的公司旁邊有家修鞋店，所以請對方幫忙把鞋子拿去處理，順便把一雙斷鞋跟的高跟鞋拿去修理。到了表演那天，李愛綺詢問老公修鞋進度，他回應今天取貨，還貼心表示要直接幫忙送至夜店，當天晚上她拿到鞋子，因時間急迫沒多做檢查，結果台上一個滑步當場變成一字腿，她痛到完全站不起來，鞋腳還斷了，因鞋環卡腳踝無法脫下，只能忍著疼痛撐完整段表演。

李愛綺被誤認是人妖。（衛視中文台提供）

當天回家在李愛綺的憤怒下，老公才說出自己用3秒膠黏鞋跟，讓她非常傻眼。不僅如此，李愛綺還曝跟老公去泰國玩，他竟訂了一間特種行業區域附近的旅館，害得她被觀光客誤以為是人妖，還詢問價錢，表示想「參觀下面」，讓她真的哭笑不得。

(中時 )