美國一名86歲老婦日前在醫院候診，被另一名32歲女子推倒，導致老婦頭部受到嚴重撞擊而不治身亡。肇事女子辯稱自己動手的原因，竟是老婦距離自己太近了 ，沒有保持1公尺的「安全社交距離」。

據《華盛頓郵報》報導，紐約警察局發言人安東尼帝（Lt. Thomas Antonetti）表示，28日下午2時許，老婦到伍德霍爾醫療中心（Woodhull Medical Center）看診，就在急診室的走廊上，被32歲的女子蘭迪（Cassandra Lundy）怒推倒地，頭部受到重創，當天下午就不治身亡。安東尼帝表示，蘭迪認為老婦沒有遵守「安全社交距離準則」，靠得離她太近，她說：「就在我的臉前面。」

據《紐約郵報》報導，老婦在下午5時40分許宣布死亡，但院方竟在晚間10時30分才報警；知情人士透露，院方將延遲通報歸咎於新冠肺炎造成的工作人員忙碌，至於蘭迪前科累累，曾被補達17次之多。

老婦的鄰居表示她是獨居者，個性樂於助人，「她總是主動問我是否需要幫忙。」還有一名70歲的鄰居也稱老婦過世讓他相當不捨：「她是一個非常好的人。」

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(中時電子報)