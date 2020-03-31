國標舞女王劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄，進行瓣膜置換手術時心臟驟停，搶救後不治病逝。外界好奇，如何發現自己是否患有主動脈瓣膜狹窄？醫師表示，主動脈瓣膜狹窄其實有警訊可循，包括血脂過高以及先天有瓣膜問題、又常激烈運動的人，都是高風險族群。

主動脈瓣膜如同心臟的大門，當瓣膜狹窄、血液出不去，會導致心室肥厚，敏盛醫院研究副院長江坤俊在《健康2.0》節目中表示，主動脈瓣膜主要功能是控制血流的方向，當血液打不出去，久而久之會有頭暈、胸悶、胸痛現象，若出現昏倒，表示情況已經相當嚴重，甚至可能2年內就失去生命！

媒體報導，劉真曾傳出跳舞後頭昏、暈倒的狀況，由此判斷，可能已經走到主動脈瓣膜狹窄嚴重階段，才會不得已選擇開刀。博仁醫院副院長康志森提醒，下列4種人恐是主動脈瓣膜狹窄高危險群，應特別注意。

1. 65歲以上老年人：因老化造成瓣膜鈣化或變厚變硬。

2. 曾感染風濕熱：心臟瓣膜持續發炎，導致心臟結構改變，稱為風濕性心臟病。

3 .血脂過高容易引發主動脈瓣膜狹窄。

4. 先天有瓣膜問題的人：因不知自身主動脈瓣膜有狀況，常常激烈運動，反而讓心臟受到更大傷害。

(中時電子報)