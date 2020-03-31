雲林縣土庫鎮後埔國小學生演奏直笛表達對學長捐贈冷氣的謝意。（許素惠攝）

陳富用（左）指捐贈母校冷氣為表達對雙親的追思。（許素惠攝）

陳富用（右二）指捐贈母校冷氣，雲林縣長張麗善（右三）頒感謝狀。（許素惠攝）

雲林全縣國中小5月12日前都將完成冷氣裝設，屆時班班有冷氣，不怕酷暑影響學習。（許素惠攝）

雲林縣事業有成的土庫鎮後埔國小校友陳富用上午捐贈母校共12間教室冷氣，約120餘萬元以追思雙親，回報生養的故鄉，縣長張麗善感謝之餘，也宣布今年5月12日前，全縣國中小都將完成冷氣裝設，讓班班有冷氣，俾提升孩子的學習環境。

雲林土庫後埔國小校友捐贈每班冷氣。

捐贈儀式由小朋友演奏直笛揭開序幕，孩子還以保護地球的生態環境話劇，一起表達對陳富用的謝意。

陳富用指出，回到故鄉既感慨又感動，感慨的是早年家鄉謀生不易，很多人必需出外打拚，他也是其中之一，感動家鄉越來越好，所以把對雙親的追思，揮灑在出生的土地、求學的母校，謝謝縣府及校方給他回報故鄉的機會。

張麗善非常感謝陳富用慷慨解囊，也希望能藉此拋磚引玉，讓更多事業有成的同鄉回饋母縣，因為雲林財政困難，全縣國中小都裝冷氣需經費4億多元，是沈重的負擔，幸好廠商同意先安裝並讓縣府分期付款，所以5月12日前全縣各校班班都將有冷氣。

(中時 )