鑒於新冠肺炎(COVID-19)疫情對國內餐旅、觀光產業造成嚴重衝擊，台灣高鐵公司(2633)宣布主動調降各車站商場租金25%，後續若疫情持續造成乘車人潮下滑，租金降幅更會同步加大，最多可達45%，與車站商場店家一同攜手對抗疫情、渡過疫情風暴。

新冠肺炎疫情未止，影響民眾外食及旅遊意願，高鐵公司宣布主動調降各車站商場租金25%，後續若疫情持續造成乘車人潮下滑，租金降幅更會同步加大，最多可達45%；台灣高鐵公司表示，儘管疫情對高鐵運量及營運收入同樣造成嚴重衝擊，但高鐵公司與站內商家一同度過疫情造成的銷售寒冬。

依照高鐵公司規劃之調降車站商場租金方案，將以去年同期全線月運量為比較基準，採階梯式連動調降商場租金，並回溯自今年2月1日起生效；依此方案推算，2月份商家底租可調降幅度達25%；高鐵公司規劃，商家2、3月之租金調降金額將於4月初租金計算時一併核算扣抵，協助商家低營運成本！

此外，看準防疫期間的安心商機，高鐵在台中站推出「高鐵嚴選 便當市集」，結合5家知名餐廳，提高食安標準、製成各式美味便當，讓旅客安心外帶，輕鬆享用美食。

(時報資訊)