新冠肺炎疫情肆虐，疫情重創兩岸演藝圈，近期的許多活動、演唱會紛紛被延期、取消，萬芳3月31日宣布原訂將於6月13日2度登上台北小巨蛋延期！對此主辦單位聯成娛樂表示由於疫情正值關鍵時期，在與藝人多次討論以後，希望以所有人的健康安全為首要考量，決定將本次「萬芳 30 你的 30______，你今天有沒有來演唱會」延期。

至於延期一事，萬芳心情頗平靜，「這是全世界、全地球人都在面對的事。我們終將相聚，但在此之前，祝福大家平安心安。」主辦更提到對於期待在萬芳 30 週年演唱會相聚的朋友們，雖然遺憾，但也想承諾大家新演出日期會於台北小巨蛋確認替代檔期後最遲於6月13日前公佈，並同時公佈退票需知，「 2020/06/13，大家期待已久的日子，我們仍會設法和大家一起慶祝， 請期待我們準備完善之後陸續公佈的訊息，珍惜每個與愛的人相聚的瞬間。」

最後也提醒大家記得自己照顧自己，「我們一起攜手度過，期盼再相見的日子到來，希望那天你們都要來。」此外，萬芳出道30年，將於6月發行新專輯，近來積極錄音、後製中，被問及新專輯如期發行？何樂音樂表示「按部就班，做好再發」。

萬芳小巨蛋演唱會宣布延期。（聯成娛樂提供）

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