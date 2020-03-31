新冠肺炎疫情持續惡化，但目前口罩限量購買制度下，一方面都會區仍有許多人買不到口罩，另一方面對部分民眾而言，7天3片口罩的管制量仍偏低。因此民進黨立委黃秀芳今日在立法院質詢時，問行政院長蘇貞昌哪時可以讓每位民眾1天可以有1片口罩？蘇貞昌透露，之前討論到此事時，衛福部有意見，認為可能因此出現浪費的情況，但他也說，會視未來產量，參考黃秀芳的建議。

黃秀芳表示，4月9日開始兩周可買9片口罩，未來多久之後可以達成每天口罩產能1500萬片？未來有沒有可能每人每天就有1片口罩？

對此蘇貞昌回稱，談到此事，要先感謝經濟部的努力，全世界許多國家買不到口罩或者賣很貴。而針對黃秀芳建議的每人每天1片口罩，之前討論時衛福部也有意見，認為說不要浪費，因為如果不限量大家可能就會浪費。如今特殊行業有直接給他們口罩了，包括司機、第一線醫護人員都直接配過去。現在就盡量再生產提高，未來口罩視產量，黃秀芳說的1天1片，到時再參考。

(中時 )