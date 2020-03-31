昨（30）日台北市中山區北安路的板信銀行發生搶案，搶匪蒙面、身穿藍色上衣，手持M16步槍，一進到銀行便對著站在門口的保全腿部開一槍，導致保全右大腿中彈，當場倒地血流如注，搶匪隨後再朝天花板連開5槍，以眼神脅迫行員交錢，最後得手近80萬元後，迅速駕駛事前偷來的計程車逃逸，前後僅花了74秒，目前警方仍在擴大追緝嫌犯下落，至於中彈的保全目前仍在醫院救治，因傷及膝蓋骨，恐怕面離截肢的命運。

王姓保全的制服上沾滿血跡。（圖／翻攝畫面）

30日上午10點38分許，王姓保全在板信銀行替每個要進入銀行的民眾量額溫，但這名歹徒一進到銀行便亮出M16步槍，第一槍就是往王姓保全右側腿部開一槍，保全當場倒地、血流如注，雖然緊急送醫後保住一命，但由於傷及膝蓋骨，導致粉碎性骨折，未來恐怕面臨截肢可能，而家屬則痛心透露：「他才復工不到2個禮拜，只要不截肢都好，因為至少都是會復原。」

據悉，這名受傷的王姓保全今年44歲，在板信銀行服務1年多，過去是在社區當夜班保全，由於作息不正常，在家人勸說下，才轉到銀行工作，沒想到這回遇到搶匪，慘遭槍擊，子彈中擊右腿，造成粉碎性骨折。目前王姓保全傷勢除了骨頭粉碎以外，周邊的神經和血管也都傷到了，因此目前主要是在清創傷口以及血管神經重建。

這名搶匪昨日早上將M16步槍裝在提袋中，在芝山捷運站前攔了計程車，卻趁著女司機在加油站如廁時，將小黃偷開走，才到大直的板信銀行行搶，誇張的是嫌犯竟可以單手持M16步槍連續擊發6次，僅花74秒得手80萬後，開著偷來的小黃逃逸，警方後續在桃園市龜山區找到這輛計程車後，嫌犯卻逃得無影無蹤。

警方透露，嫌犯整個犯案過程動作俐落、不拖泥帶水，因此研判並不是「一般人」所為，疑曾受過特種軍事訓練，刻正循線追緝中。

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(中時電子報)