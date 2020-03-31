緬甸華裔男子李國輝多次縱火，2017年11月又在中和公寓潑灑汽油，燒死9人；不料李國輝在法院審理期間，仍不知悔改，辯稱自己不懂中文，想逃過法律制裁。案經上訴，高院更一審今（31日）宣判，李國輝罪刑達與社會永久隔離程度，因此判死刑，褫奪公權終身。

回顧案情，李國輝有多次縱火前科，沒想到2017年11月僅因懷疑房間裡的怪聲音是同鄉故意騷擾、嘲笑，又覺得蘇男等人在同鄉群組裡挑釁他，因此同年11月22日買了汽油，放火燒死大家。事實上，他早於案發之前就有幻聽症，還為此搬了好幾次家。

一審法院審理時，李國輝表示，「怎麼判我都接受，我感到非常懊悔，但我不怕死，就算判我死刑、我也可以接受。」法官審理後認為，李國輝惡性重大至極，已無從寬恕，達應與社會永久隔離之程度，符合兩公約所稱「情節最重大之罪」，因此判處李國輝死刑。

上訴二審，高院也判李國輝死刑；沒想到案經撤銷發回至更一審，李國輝突然改口，指自己聽不懂中文，加上沒有翻譯的幫助，因此先前的自白證詞並不符合法律程序。高院更一審今（31日）宣判，法官仍認為李國輝惡性重大，有與社會永久隔離必要，因此判處死刑。

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(中時電子報)