美國新冠肺炎最嚴重的紐約，確診人數、死亡人數與日俱增，日前紐約議員波雷立（Joe Borelli）也轉傳一段影片布魯克林一間醫院外，將沿街擺放的大體運上冷凍貨櫃車，畫面讓人感到怵目驚心。

據《太陽報》報導，一位38歲男護理師，拍到醫院對於新冠肺炎死者遺體處理的情況，從畫面中可看到一輛大型冷凍貨櫃車停在路邊，一台堆高機將病床連遺體一同抬起，搬入貨櫃車內，準備載往殯儀館，旁邊還有好幾名警衛戒備。他發出這段影片，就是希望大家能看到這個景象後，一定要非常嚴肅看待這個疾病。

截至31日上午，美國確診人數已突破16萬人，死亡人數逾3000人，大部分死亡人數集中於紐約，川普也警告，國內的疫情死亡率將在2周後達到高峰，為減緩疫情擴散，宣布原本為期15天保持社交距離的政策，將限延長至4月30日。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）因疫情處理得宜，不管是人民、民主黨及共和黨，都對他的處理情況相當滿意。古莫日前也公開呼籲，希望全美的醫護人員都可以支援疫情嚴重地區，避免疫情持續擴散下去。

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(中時電子報)