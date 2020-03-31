「2020新北市紀錄片獎」今公佈24件入圍名單，題材跨及性別議題、跨國婚姻、世代記憶、醫療與生命、都市更新和香港反送中等，還有來自菲律賓、孟加拉、阿根廷國際導演跨海參與，競爭激烈；新北市新聞局表示，4月23、24日將舉行公開提案，選出12部作品進行為期半年的後續拍攝及剪輯。

新聞局表示，今年共收件105件，導演人才濟濟，有年輕的新二代導演、資深紀錄片工作者、環境議題人士，還有電視台的攝影記者；除了中港澳華人導演參賽外，今年更有來自菲律賓、孟加拉、阿根廷等導演來報名。

新聞局指出，4月23日、24日在新北市立圖書總管舉行公開提案，考量疫情因素，今年不開放觀眾進場旁聽，入選導演需至現場進行提案簡報，接受評審提問答詢，外籍導演則採視訊方式進行，最終選出12部企劃案，每部提供1萬美元的拍攝金，進行為期半年的後續拍攝及剪輯，由專業紀錄片製片或導演指導。最後透過決審選出前3名，分別頒發10、8、6萬元獎金。

新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片舉辦10多年，保持開放、多元精神，不限報名主題和地域，去年更首次與CNEX華人紀錄片提案大會 （CCDF）合作，拓展國際發展。今年雖受疫情影響，但徵件件數破百，更有來自各國導演跨海參與，可見新北市近年透過海外影展推廣成效彰顯。

初審評審團部分，今年邀請獨立紀錄片工作者，包括導演曾文珍、黃惠偵、李立劭、莎瓏‧伊斯哈罕布德，以及台灣國際酷兒影展創辦人及策展人林杏鴻等共5位。

導演李立劭表示，今年參與題材和專業度相當多元，從公民、環保、人權、教育、藝術、實驗、歷史到家族史或個人史；導演黃惠偵說，不少作品像是原石，即便仍須雕琢，卻已經可以看見日後影片完成時將會有的光彩，令人期待。

(中時 )