體驗經濟當道！BMW台北依德打造全台首家「智能車廠」，背後功臣是台灣新創團隊Cruisys，以自行開發的演算法，將AI與IoT技術導入全新產業應用場景，為全球汽車產業「體驗經濟」挹注創新動能。Cruisys在平台上打造「智慧車廠」、「尊榮禮賓」、「服務隨行」及「智慧賞車」四大服務解決方案，落實車業服務流程自動化管理、運用數據優化服務品質及保養建議，締造嶄新顧客體驗。

Cruisys創辦人暨總經理黃澤凱表示：「身為愛車人，我們希望改變全球車主對品牌車廠的服務體驗，AIoT技術的應用讓未來近在眼前。近年來，全球各大品牌積極擁抱科技打造最佳顧客體驗，針對頂級車款車主，購買後的五年是黃金體驗期，品牌車廠更應該運用這段時間提升服務價值。我們相信，汽車品牌最大的成功及車主獲得最大的價值，是從『買了車之後』才開始的，Cruisys致力於放大這段價值，進而去加強車主對於品牌服務的信賴及黏著度。」

Cruisys現階段已推出四大成熟的服務解決方案，包含「Smart Workshop智慧車廠」、「Welcome Aboard尊榮禮賓」、「Service Go服務隨行」及「Smart Showroom智慧賞車」。Cruisys團隊希望提供給車業夥伴更有效率的作業方式、更精準的銷售、更貼心的車主服務及多元的周邊營收，進一步帶動車業數位轉型，以應對瞬息萬變的商業競爭。

Smart Workshop智慧車廠是在工業4.0的願景下，Cruisys運用IoT物聯網的邊緣edge數據蒐集，輔以強大的AI人工智慧運算能力，為車廠提供更有效率的控工方式及作業品管流程服務，讓服務數據化、自動化、智慧化。所有維修流程都在全自動感應後主動將數據推播予車主，大幅降低需要人工登錄系統的操作，不僅能降低失誤與延遲，也能提高人效，將人力調整至直接面對客戶的服務項目，同時使售前與售後的營運成本更加精實，進而提升獲利表現。

Cruisys自行開發的Welcome Aboard尊榮禮賓系統，透過現場位置感知、車牌辨識、車主喜好記錄等，加速並優化進廠流程，當車主於客休區入座後，系統會主動推送點餐系統連結；而車主於精品區瀏覽商品時，系統也會主動推送優惠訊息。此外，車廠更可依照對車主生活型態的瞭解，在現場規劃安排各種軟性服務，諸如咖啡濃度、按摩椅強度、餐點喜好等，並且於每次使用完服務後，主動記錄個人化數據，當下次進廠時便可及時提供專屬的禮賓服務，讓每次保養都是賓至如歸的體驗。

為創造更直覺服務體驗，Cruisys也特別將Service Go以LINE官方帳號形式提供服務，車主無須額外安裝APP，就能夠透過LINE官方帳號的通知與顯示，即時掌握愛車保養維修進度、車險狀況及車貸等愛車相關資訊，在符合國際個資處理規範的AWS雲端架構上，提供準確、安全、透明的現場資訊，顛覆過去時間到了車主不得不進行進廠保養的消極維修觀念，轉化成積極享受各種用車生活的全新體驗。

Cruisys更以LINE位置感知技術，Smart Showroom介面將車款資訊以賞車視角來設計UI，賞車時只要隨身帶上手機或平板，當靠近不同車款區域時，即可收到該車款的詳細介紹，不僅快速完整，更可從中瀏覽不在現場的車色及各種選配件。線下實體車款結合線上資訊，無形中擴大了整個展間的賞車場域，當下若有需要，也可進行線上報價試算或者即時呼叫銷售顧問進行深度介紹，讓賞車真正成為一種無負擔的享受，也大幅提升賞車時的品牌好感度，進而提升成交機會。

(中時 )