民進黨立委何志偉今日接受記者訪問表示，台灣治安是數一數二的好，不論是監視器設置密度、警務人員的專業以及辦案科技，在世界上都是名列前茅，早在十幾年前就已「超前部署」，請在野黨不要唱衰。

台北市中山區北安路上的板信銀行昨日上午發生搶案，歹徒得手80萬元，目前正由警方追緝中。

國民黨立委葉毓蘭今日上午表示，受新冠肺炎疫情影響，許多產業都受到衝擊，未來失業問題恐會越來越嚴重，一旦刑事犯罪率上升，恐引發「模仿效應」。且目前居家隔離政策，又要求警力支援監控，擔心造成警力排擠。

何志偉表示，據了解，警力日前早已調控，將追緝酒駕的人力調回支援，對於治安的控管和掌握，警政署都已早做部署。而昨日搶案發生後，也已去電向板信銀行主管關心，對方也對警方辦案能力深具信心。

何志偉無法認同葉毓蘭說經濟下滑會影響到治安的說法，並指出台灣經濟還是OK，且振興方案都有針對勞工提出紓困政策，不會讓大家受到無薪假、減薪的對待，在野黨在此刻應團結一致，而非唱衰台灣。

(中時 )