新冠肺炎疫情擴散全球，泰國貿易經濟代表處今天貼出公告，秦國3月26日全境發布緊急命令，代表處即日起起暫停核發觀光簽證，直至新公告實施為止。

泰國代表處公告仍針對下列狀況核發簽證：

1.由泰國總理指示依照所需狀況或例外之個案或經由泰國外交部常務次長核准者。

2.交通工具駕駛者或交通工具值勤人員且因任務所需人境泰國國境並詳細規劃離境日期者。

3.交通工具駕駛者或交通工具值勤人員其因執勤所需依照班表排程進入泰國國境並詳細規劃離境之排程者。

4.外交人員、領事事務人員、國際機構或外國派駐泰國執行公務之相關人員、及泰國外交部依照需求核准之人員及其眷屬。此人員必須持有泰國外交部核准函始得入境泰國。

5.持有工作許可證之非泰籍人士或取得泰國政府部門核准在泰國境内工作者。

泰國代表處指出，上述第4及第5項者必須出示醫師開立之邁航證明以表適合航空飛行(fit to fly health certificate)該證明文件須經檢查認證或為行前72小時內開立之適航證、並遵循泰國防疫制度所有規範。

新冠肺炎,泰國,觀光簽證

(中時 )