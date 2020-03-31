台北市板信銀行大直分行昨天上午發生搶案，行搶歹徒涉嫌偷走計程車，隨後持改造槍行搶80萬，警察全力追緝中。國民黨立委葉毓蘭憂心，經濟與犯罪的關係一向緊密，疫情對各行各業的影響太嚴重，許多產業撐不下去，恐引發犯罪動機，現在戴口罩提升匿名性，增加員警偵查難度，而且防疫的居家隔離也有賴警方協助訪查。

葉毓蘭上午在臉書貼文表示，經濟與犯罪的關係一向緊密，尤其這種以掠奪財物為標的的暴力犯罪，正所謂的飽暖思淫慾，飢寒起盜心。疫情對各行各業的影響太嚴重，當大家都不再消費，許多產業都稱不下去，搶奪、搶劫、甚至擄人勒贖的犯罪必然會伺機而起，小心模仿效應。

葉毓蘭表示，現在的戴口罩，等於是讓犯罪者的匿名性提升，也形成另一個難以防範、偵查難度增加因素。警方必須要更加把勁，唯有迅速偵破，才能夠嚇阻趁疫打劫的歪風。

葉毓蘭指出，因為國門大開，歐美返台國人沒有控管，也因為醫療負荷有限，所以沒有採取集體檢疫隔離，而是採居家隔離，幾乎絕大多數的責任都家到各地的員警身上了。因為主政的衛生局官員與村里長、幹事有上下班，只有警察是全年無休，協辦變主辦。

葉毓蘭說，但是檢疫手機的發報系統故障頻傳，經常錯發，員警們疲於奔命，不知警力有無排擠？重點是現在執行檢疫隔離任務的地方警察，防護裝備是否有升級？是否有充足發給？未來在申請防疫特別條例的補助、獎勵時，不知道主政的衛福部與衛生局官員記不記得警察的付出與辛苦？

葉毓蘭形容昨天的銀行搶案，搶匪持長槍作案，精采度堪比好萊塢警匪片，然而警察的防彈背心不足的情況已到無法應勤週轉使用了，倘若遭或逮捕遇犯嫌發生駁火時，恐使第一線執勤同仁蒙受重大危害。警政署恐怕不能再以採購程序搪塞，再等到六月交貨，應該緊急協調廠商分批供貨，以應需要。

(中時 )