台中市政府副市長令狐榮達指出，經發局協助台中商圈一起組成「台中隊」的概念，透過店家優惠及消費券的搭配，吸引民眾前往商圈消費。（盧金足攝）

台中市商圈消費劵將自4月20日起至6月30日，只要在台中市立案輔導的各大商圈優惠店家消費滿200，即可獲得20元的商圈消費券。（盧金足攝）

受新冠肺炎衝擊，民眾防疫盡量宅在家，商圈生意大受影響，為搶救生意，吸引客人出門消費，台中市府31日宣布，將自4月20日起至6月30日，只要在台中市立案輔導的各大商圈優惠店家消費滿200，即可獲得20元的商圈消費券，預估創造至少5000萬元以上經濟效益，為商圈帶來人流及買氣。

副市長令狐榮達表示，市長盧秀燕從疫情開始，即密集與商圈共同研議紓困振興方案，商圈業者憂心疫情緊張民眾不到商圈消費，店家面臨無金流收入、成本持續消耗的狀況，希望政府緊急紓困金流需求，與銀行業者協調不抽銀根、雨天不收傘，加上商圈消費的紓困機制盡速運作，實質帶動商圈消費力。

經發局長張峯源強調，在中央發放800元振興券方案之前，台中市府率先為商圈業者推出台中限定使用的商圈消費券作為及時雨，原訂投入經費500萬元再加碼100萬元提供積極配合的商圈申請加碼辦理，共計600萬元經費投入。商圈消費券將自4月20日起至6月30日實施，只要在台中市立案輔導的各大商圈優惠店家消費滿200，即可獲得20元的商圈消費券，透過店家優惠及消費券的搭配，吸引民眾前往商圈消費。

令狐榮達說，台中市府超前部署、積極防疫，經發局協助商圈組成「台中隊」的概念，包含向中央爭取相關防疫物資與經費，並透過積極的商圈消費券及防疫標準，「防疫要做，日子要過！」只要每個人都能做好防疫措施，很多場域就會相對安全。

大家在疫情期間也能過正常生活，期望透過商圈消費券的注入，來帶動商圈店家的經濟收入及客群回流，防疫期間也希望前往商圈消費的民眾記得戴口罩，勤洗手，大家一起為防疫做努力。

商圈消費券方案結合台中市立案輔導的各大商圈包含自由路商圈、一中商圈、大甲鎮瀾觀光商圈、新社商圈、精明一街商圈、東海藝術街商圈、東勢形象商圈、大隆路商圈、太平樹孝商圈、美術園道商圈、逢甲商圈、大里中興商圈、五金電料商圈、后里泰安商圈、大坑商圈、天津路服飾商圈、和平谷關商圈、昌平皮鞋商圈、電子街商圈、繼光街商圈、台中港舶來品商圈、豐原廟東復興商圈等22大商圈。

(中時 )