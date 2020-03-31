婦人張玉真家族8人涉嫌「裝瘋」詐領保險金5千多萬元，遭台北地檢署依詐欺罪起訴。台北地院今開庭，傳喚犯罪情狀較輕的張存能、陳巧晴夫妻及陳玉崴，檢察官當庭表示：「苦海無涯，回頭是岸」苦勸3人認罪。

檢方起訴指出，張玉真向多家保險公司投保後，2008年間首次至花蓮慈濟醫院精神科看診，誇大病情稱持續憂鬱、缺乏動力、焦慮、失眠、有自殺念頭等，被醫師診斷為情感性精神病，當天安排她入住急性病房，出院後申請理賠得逞。

張玉真後來還指導姊姊陳巧晴、陳玉崴、姊夫張存能等人，以同樣手法詐保得逞，家族8人詐保總金額多達5千多萬元。

北院今開庭，法官提醒出庭3名被告，若認為現有事證對自己不利，應審慎選擇較有利的訴訟策略；公訴檢察官則更明確表示：「苦海無涯，回頭是岸」若3人願意認錯，將協助與被害保險公司溝通，看是否能同意緩刑。

陳巧晴的辯護律師回應，前次審查庭時陳女雖否認犯罪，但他剛剛才受委任，且本案卷證資料複雜，請求再給一次機會，讓他與陳女討論答辯方向；張存能因辯護律未到，拒絕表示意見。

陳玉崴則未委任辯護律師，她表示，雖然張玉真有指導她，但自己真的有生病，基於相信親人，才會同意照做，想說順便養病，張玉真以她名義領理賠金，她只分得3分之1，她是被利用的，不認為自己有詐騙；她本來狀況就不太好，若認罪還得面臨保險公司求償，根本無法負擔。

法官最後說，台灣醫療資源環境好，是建立在大家都守法的情況下，本件檢舉人是張家大姊，表示涉嫌詐保的事情連家人都看不下去，張存能、陳巧晴的子女孝順，已協助償還理賠金，另陳玉崴既然有病在身，「拖長訴訟不一定有益身心狀況」，可考慮對自己負擔較輕的方案，3人有機會被原諒，回去可再想一想，庭末喻知全案候核辦。

(中時 )