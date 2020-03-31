新冠肺炎全球大爆發，世界衛生組織WHO遭疑對抗疫情不力。監委張武修今天接受廣播訪問時說，如果中國不官僚，WHO提早得到警訊，就可能採取更早的防疫動作。

張武修說，SARS時WHO比現在強很多，當時也是死傷很嚴重，但有個義大利的醫生卡洛厄巴尼去了越南，之後死掉，是這位醫生最早講出來疫情，但這次新冠肺炎吹哨者李文亮醫生就沒有機會到WHO講，如果中國沒有那麼官僚，李文亮消息很早可以出來，WHO警訊提早得到，可能採取更早動作，但李文亮講的話WHO聽都不聽，只聽北京講的話，就錯失了。

曾任衛生署駐日內瓦衛生顧問的張武修表示，「愈官僚愈不健康」，疫情的消息就出不來。台灣這次也很緊張，一直都不相信中國，想從WHO得到一些資訊，但沒想到WHO已被中國化了，所以國人怎麼可能相信。

張武修形，台灣已丟了WHO，WHO已經變成沒有辦法用的國際組織，過去SARS半年就清掃乾淨，但現在誰還會相信WHO呢？

(中時 )