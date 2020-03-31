「國民年下男」丁海寅在電視劇《一半的一半》飾演人工智能工程師「河源」，需要運用複雜的程式計算設計軟體，但他自爆求學時期「電腦、算術成績很糟糕」，笑稱「我那時只愛打電動」。女主角蔡秀彬也不好意思地承認，自己同樣數學很差，還說：「我爸爸其實是數學老師，但我放棄數學了，所以爸爸很傷心。」

《一半的一半》劇中4名主要角色丁海寅、蔡秀彬、李荷娜、金成圭日前接受台灣影音平台專訪，談到彼此的魅力之處，蔡秀彬甜讚丁海寅是個暖男，「海寅哥是個溫暖的人，他很照顧周遭的人，正直的態度也很帥氣，想要以他為榜樣。」丁海寅則被蔡秀彬的燦爛笑容迷倒，「她平常就很活潑美麗，特別是露出笑容的時候，我覺得這是她的魅力所在，她也很會帶動現場氣氛，只要她一來就很歡樂。」

蔡秀彬的爸爸是數學老師，她放棄數學讓爸爸很傷心。

李荷娜劇中化身為一名園藝師，為揣摩角色，她跟著植物專家一起研究，熟悉土壤和各式花草，學到了很多園藝知識。金成圭曾在電影《極惡對決》中飾演連續殺人犯，這次在劇中大改戲路詮釋古典鋼琴家，除了情感變得柔軟深情，也下苦功學習彈鋼琴，努力呈現自然演技，金成圭在劇中和丁海寅有感情三角糾葛，他表示：「我的角色和丁海寅飾演的文河源個性截然不同，可以說是有著相反的魅力。」《一半的一半》每周二三上午10點在friDay影音全台獨播。

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(中時電子報)