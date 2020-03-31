新北市蘆洲區一名陳姓老翁（68歲）在通訊軟體line上謠傳湧蓮商圈的寶山五金行染疫歇業，五金行楊姓老闆昨天憤怒地向派出所報案，昨日（30）午間警方迅速查獲假訊息傳播源逮捕陳翁，並依序逮到林姓（55歲）、王姓（58歲）、陳姓（70歲）男子、陳姓婦人（60歲）等轉貼陳翁消息的涉案人。

警方調查，五金行前天下午就陸續有民眾在LINE收到假消息，指稱五金行有人確診新冠肺炎，全家隔離不能營業，呼籲大眾不要去蘆洲市場。假消息迅速在三重、蘆洲地區擴散，引起民眾恐慌。

昨天傍晚警方先找到林姓男子，並逐層向上追溯，依序再查獲王男、陳男、陳婦，以及假訊息的源頭陳翁。陳翁聲稱，他在街上聽見有人這麼說，於是用LINE寫下傳給姪女，姪女又傳給哥哥，哥哥再傳給朋友，朋友傳到社交群組，導致流言一發不可收拾。因為陳翁無法交代街上聽誰說的，因此被視為源頭造謠者，連同其餘4人被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條送辦。

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(中時電子報)