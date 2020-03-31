克里姆林宮表示，美國總統川普與俄羅斯總統普丁周一在通話中達成協議，兩國最高能源部官員將討論重挫的全球油市。

受此激勵，國際原油價格強勁反彈，目前布蘭特期油上漲1.98%，報每桶23.21美元。美國期油大漲6.22%，每桶報21.30美元。

周一紐約期油收盤重挫1.42美元或6.6%，為每桶20.09美元，創下2002年2月來新低，盤中一度跌破20美元大關，最低觸及19.27美元，創下18年來新低。倫敦布蘭特期油收跌2.17美元或8.7%，為每桶22.76美元，創下2002年11月以來新低。

此前川普稱俄羅斯與沙烏地阿拉伯之間的價格戰是「瘋了」。他表示並非希望油價大漲，但現在油價實在過低。

美俄領導人達成穩定油價的共識，使全球石油外交關係出現新轉折。本月初石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯的減產談判破局，引爆俄國與OPEC領袖沙烏地阿拉伯之間的價格戰。

白宮發言人Judd Deere表示，兩國領導人已就全球能源市場保持穩定的重要性達成協議。美國能源部發言人表示，美國能源部長布魯耶特（Dan Brouillette）與俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak），將討論全球主要產油國如何解決油市的劇烈震盪。

(時報資訊)