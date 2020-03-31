正當防疫期宅經濟當道，華碩(2357)今宣布，在CES 2020首度亮相的ASUS TUF Gaming A15／A17電競筆電，即日起正式在台上市。其集結最高搭載最新AMD Ryzen 9 八核心處理器、NVIDIA GeForce RTX／GTX顯示卡、IPS級窄邊框螢幕等優異特色，為使用者帶來前所未有的遊戲體驗。此次同步推出「烽火黑」與「幻影灰」兩款潮流外型設計。

全新ASUS TUF Gaming A15／A17最高搭載最新的八核心AMD Ryzen 9處理器與NVIDIA GeForce RTX／GTX系列顯示卡，其中ASUS TUF Gaming A15最高內建NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6顯示卡，能以風馳電擎的速度完成高強度運算，並展現強大的繪圖處理能力演繹栩栩如生的影像與色彩，讓使用者享受如臨其境的遊戲場景。此外，為滿足玩家對優異散熱的重度需求，其採用雙風扇設計，能讓大量冷空氣進入散熱系統，並協同多個導熱管與三個散熱風口，有效釋放熱氣、加乘散熱效能，最後加上兩條防塵散熱通道，將微粒導出機殼，即使長時間使用也能維持出色的效能表現。

延續TUF Gaming的特色，ASUS TUF Gaming A15／A17電競筆電通過 MIL-STD-810H軍規認證的墜落、抗震、濕度和極端溫度等嚴苛測試，即使在極限條件下，仍能長期維持穩定、發揮極致性能。

為提供玩家劇院級的娛樂體驗，ASUS TUF Gaming A15／A17分別最高搭載15.6吋144 Hz／17.3吋120Hz的IPS級窄邊框螢幕，並搭配AMD FreeSync技術，能提供順暢完美的極速遊戲畫面，讓玩家盡享無邊界的沉浸式體驗；其配備全新進化的兩個揚聲器與DTS:X Ultra技術，能提供7.1聲道虛擬環繞音效，並較前一代強化2.7倍低音與提升1.8倍音量，打造「聲」歷其境的聽覺饗宴。此外，ASUS TUF Gaming A15／A17最高搭載90Wh電池容量與採用AMD Ryzen節能處理器，讓無線上網和影片播放時間分別最長可達11.6／12.3小時。

(時報資訊)