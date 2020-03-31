財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今日公布，將於2021年起更新中、中高級聽力與初、中、中高級閱讀題型，並推出「GEPT聽診室」提供考生個人化的成績回饋，為大型標準化測驗之首創。

LTTC執行長沈冬教授表示，「GEPT聽診室」是一項突破性的變革，提供考生個人化強弱項診斷回饋和實用的學習建議，更好的是考生在收到成績單的一個月內即可自行上網免費閱覽下載，非常便利。

LTTC研發長吳若蕙表示，只要課綱有重大變化，「全民英檢」研發團隊就會重新檢視測驗內容是不是需要作修訂。為能反映新課綱的核心理念，歸納「全民英檢」素養導向聽力、閱讀測驗新題型特色為：除了文字聽讀理解，也需整合圖表、數據中的資訊；評量多層次思維與運用能力；閱讀量增加、多文本（相同或不同文體）資訊統整、評析。

以聽力為例，中級和中高級聽力測驗加入圖表等視覺輔助，考生在聽的同時，也需整合讀到的資訊。另，聽力篇章的長度加長，讓對話的情境更真實，加強評量考生資訊分析、整合的能力。

閱讀測驗主要是新增閱讀多文本的題組，多文本是指同樣主題但文體可能不同的多篇文章，目的是評量不同程度的閱讀理解及解決問題的能力，由淺入深包含「擷取訊息」、「廣泛理解」及「統整解釋」。

吳若蕙進一步說明，因應「全民英檢」新題型的聽讀資訊量增加，各級的分項測驗減少5-10題，因此測驗的整體難度、考試的時間、通過標準都維持不變。這是經過嚴謹的研究試考程序確認的。

另一項成績新服務是有關證書核發，除現有的「聽讀證書」與「聽讀說寫證書」外，考生也可申請口說或寫作的單項合格證書，方便考生證明自己的英語強項，更有利升學、求職。

LTTC指出，全民英檢2021年簡章將於今年9月下旬公布，第一次測驗預計10月開始報名。欲下載「2021年題型調整說明」或瞭解更多，可至網站查詢。

(中時 )