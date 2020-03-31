新冠肺炎疫情升溫，花蓮縣議會日前率先宣布無限期延會，台北市議會今天中午也舉行程序委員會討論是否延會，最後議長陳錦祥裁示，如期於4月15日至6月23日舉行第13屆第3次定期會，但會加強防疫措施，包括人員控管，市府人員限1級局處首長進入議事廳，進出須戴口罩、量體溫等。

北市議會議長陳錦祥、副議長葉林傳、國民黨團議員楊靜宇、吳志剛及民進黨團議員江志銘今天中午舉行程序委員會，並邀請衛生局長黃世傑報告疫情狀況，最後兩黨議員代表皆表達支持如期開議，由陳錦祥做成裁示。

黃世傑報告時指出，現階段開議當然仍有感染風險，但只要做好人員管控、量體溫、戴口罩等措施，就可降低感染風險。

市議員李明賢表示，目前人員控管部分，除原有的進入議會須量體溫、戴口罩，進入議事廳人員也將控制在100人以下，市府人員由1級局處長進入議場，幕僚不得進入，議員在議場也不得更換座位，至於媒體人員的管控，會進一步討論。

(中時 )