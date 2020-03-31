羅浚濱／竹縣報導

「腰好酸，背也好痛！」是現代人工作一整天下來最常說的話，運動傷害也易造成腰酸背痛，工研院服科中心組長林宏墩發想，若有個人化的隨身裝置，走到哪就能按哪的按摩器材就好，經過2年研發「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」，果真讓夢想成真！

林宏墩回憶2年前，在復健科診間裡，有許多病患排隊接受電療貼片診療，病患要長時間等待，貼片也可能會造成皮膚紅癢或過敏。

林宏墩因此發想投入複合式智能穿戴系統的研發工作，他說「我們要將科技融入生活，就要克服消費者的痛點！不然複合式智能穿戴系統，只是單純可以連結手機的裝置！」

林宏墩說，技術研發過程中，複合式穿戴系統必須要先找到技術應用，而居家護理與個人化裝置，更是技術研發起步的第一要件。

研發團隊以發展運動健身及照護為主軸，研發出高回彈與耐水洗導電材料，並整合於織品電極、微電刺激回饋控制及人體生理感測等技術，讓穿戴式裝置除了提供運動效能評估，還能輔以肌肉促進與疼痛舒緩的效果。

複合式智能穿戴系統對健身與照護產業，能提供創新應用服務，一般消費者更能不必使用電極貼片，就可進行個人化肌力促進與運動疼痛舒緩，簡易又方便，獲得美國CES創新獎的肯定，林宏墩說這是研發團隊共同的榮耀！

(中時 )