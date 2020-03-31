竹北市第四公墓納骨塔暫停開放入內祭祀，改在塔外搭棚。（莊旻靜攝）

清明節連假即將到來，在竹北市第4公墓納骨塔暫停入內祭祀後，竹東、新埔、關西等4鄉鎮也不開放讓民眾入內，湖口鄉和興公墓納骨塔採取分流措施，另外，竹東、湖口、關西取消春祭法會，竹北則改由市長何淦銘代表簡易追思。

和興公墓納骨塔從3月14日起至4月12日，提供民眾上午8點至下午2點入館，而竹東、湖口、新埔、關西則自4月2日後，不開放民眾入塔祭祀，在塔前廣場祭拜，新埔、關西更在4月5日過後不再開放供人搭棚子祭祀，只接受預約挑選塔位。

竹北市第四公墓納骨塔在4月2日到5日期間納骨塔暫停開放祭祀，不過會由何淦銘擔任主祭，民眾仍可在戶外區塔前祭祖，竹東、湖口、關西取消春祭法會，而關西、新埔一樣會安排法師誦經。

竹東生命紀念館配合民眾需求，會在塔前廣場搭棚，於早上8點至下午4點提供民眾分批祭拜，須戴口罩並與其他民眾保持1公尺社交距離。新竹縣長楊文科為了讓民眾了解縣內公墓、納骨塔因應疫情採取的應對方法，特別發布海報、懶人包，可於縣府官網、臉書粉專新竹縣ing查詢，建議民眾提早、分流或是由親戚代表掃墓，或是以直播方式參與追思，降低群聚感染的可能性。

(中時 )