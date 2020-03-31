2020/3/31 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。

中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，昨(30)日國內新增1,040例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計31,800例(含28,057例排除)，其中322例確診(今日新增案307至322)，分別為276例境外移入及46例本土病例。確診個案中5人死亡，39人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，第二班定點返台專案航班於昨日晚間抵台，214名返台者均無須後送就醫，已送至國內一處檢疫所進行14天集中檢疫，檢體檢驗中。而第一班定點返台專案航班153名返台者檢驗結果均為陰性，持續於檢疫所密切追蹤健康情形。

依據國際監測資料顯示，全球累計763,597例確診，分布於178個國家/地區；病例數以美國159,184例、義大利101,739例、西班牙85,195例、中國大陸81,518例及德國57,298例為多；病例中36,852例死亡，以義大利11,591例、西班牙7,340例、中國大陸3,305例、法國3,024例及美國2,945例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時電子報)