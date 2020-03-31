司法院大法官今天舉行通姦是否除罪的言詞辯論，婦女新知基金會等婦女團體日前曾經表態「通姦罪假保護為名，實則加速婚姻家庭崩解」，廢除通姦罪是台灣邁向性別平等的重要指標，幸福盟今天聲明指出，「通姦罪並不能杜絕外遇現象」也不能成為通姦除罪化的理由，若是依此邏輯，殺人罪也不能杜絕謀殺事件，是否也要廢除殺人罪呢？

婦女新知日前指出，廢除「假保護為名，實則加速婚姻家庭崩解」的刑法通姦罪，是台灣邁向性別平等的重要指標，也是邁向婚姻關係民主協商的重要里程碑。

幸福盟指出，通姦罪並非壓迫女性法律，我國通姦罪可由任一方配偶提出，法律之前人人平等，並非如其他國家有女性不得向男性提告的不公平現象，若因部份案件有不公平之情事，則應處理「不公平」個案原因，而非將通姦罪「除罪」。再則婚姻絕非「私人」之事，婚姻家庭之維護具有重大國家公共利益，絕非如少數團體所說「刑法介入私人情感」。

幸福盟認為，通姦罪為「社會生活之基本規範」、通姦罪有「增強人民對婚姻尊重及維護婚姻與家庭制度」的功用及「保護弱勢及下一代」的功能。

(中時 )