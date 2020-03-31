陳時中前往基隆市監督社區大感染的演練，他現場指出自己不認同全民普篩，恐怕會成偽陰性風險更大。（吳康瑋攝）

陳時中前往基隆市監督社區大感染的演練，他現場指出自己不認同全民普篩，恐怕會成偽陰性風險更大。（吳康瑋攝）

陳時中前往基隆市監督社區大感染的演練，他現場指出自己不認同全民普篩，恐怕會成偽陰性風險更大。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情升溫，台灣確診個案也超過300人大關，基隆於3月31日舉辦社區大感染的演練，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出席時指出，防疫如果不從個人做起，政府怎麼罰都沒有用，他並指出自己不認同貼標籤式的進行「普篩」。

陳時中表示，社交距離的相關規定式須要互相觀摩演練的，像在排隊、搭捷運時，若沒有辦法預防距離一公尺，那就請大家把口罩戴上，並養成習慣，他指出，人跟人的距離必須在安全的範圍之外才會比較安全，而這也是需要多練習的。

針對多國都已經採以「普篩」的手段來防疫，陳時中指出，台灣各地人人都在想要標示誰才是我們要去注意，但因為大家基本上都有風險，所以不用去特別標示誰要去注意，並不是回國或者確診才有責任，而是每一個人都有防疫上的責任。他強調，目前的篩檢措施是以特定風險配合相關症狀，才會來篩檢，不會以普篩的方式來進行。

陳時中說，如果我們現在花很大的力氣來對無症狀者進行普篩，但有些病毒量很低的民眾，變成偽陰性而沒被篩檢出來，導致後續他發病，有相關症狀出現時，就以為自己非確診，就趴趴走，導致他在風險最高的時候成為超級傳播者，這樣會導致更多人遭到傳染。他表示，國外會採取全面普篩的國家，都是因為該區域內發生強烈的社區感染才會採取這個措施，台灣目前不需要。

(中時 )