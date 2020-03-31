為推廣電動機車普及，政府歷年已撥出數十億補助電動車廠，但因各家電池規格不一致，充電不易，大幅降低消費者換購意願。對此，民進黨立委楊曜今質詢經濟部長沈榮津時，強調業者若要繼續有門戶之見，拒絕統一規格，導致電池無法規格化，經濟部就該停止補助；但沈榮津強調，消費者最在意的是「安全化」，不是「規格化」，形同婉拒促使業者推動電池規格化。

為降低空汙排放，推動綠能產業，日本去年在日本政府的推動下，當地四大機車品牌，包括HONDA、YAMAHA、SUZUKI、KAWASAKI，已決定召開聯合會議統一電池充電標準，以利推廣電動車。

但台灣方面，經濟部雖曾在2018初，考慮要以Gogoro的電池規格作為公版建置規格 ，但立刻引起競爭對手業者反彈，包括光陽機車就宣布會發展自己的電池規格。面對業者不滿，當時已是經濟部長的沈榮津就妥協，表示不會強制統一規格，尊重市場機制。也因此，在不同廠牌、電池規格就不同的狀態下，不僅不便消費者充電，也成為消費者繼續購買油車的因素之一。

對此，民進黨立委楊曜今在立院施政總質詢時詢問經濟部長沈榮津，他說，台灣補助電動車多年，為落實政策初衷，期間立院衛環委員會還曾要求把充電站變成電池交換站，但若要進一步普及，就必須統一電池的規格。

楊曜說，針對立委在委員會提出的這點要求，工業局卻無法與業者達成協議，但政府卻仍持續拿大家的納稅錢補助特定產業。「政府之所以要補助電動車業者，目的就是希望推廣電動機車，讓多數人能普遍利用到這項政策」，結果現在卻因電池無法交換，導致電動車使用度不高，「業者若無法達成政府希望達成的政策目標，為何還要繼續補貼？」

楊曜進一步表示，過去他在澎湖選區跑行程時，許多時候都是騎電動車，後來因為更換電池不方便，最後不得不放棄騎電動機車。因此，他認為，若要讓更多國人願意使用電動機車，前提就是電池交換規格要統一，方便使用，才可能達到有效提升使用人口。

對此，沈榮津似乎沒有聽懂楊耀的問題核心，先是搬出蔡政府的施政大方向說，「為了推動綠能運輸，在澎湖已經有提出綠色島計畫，我也親身去看過了」。

然而，所謂綠色能源島計畫，主要是要擴大「太陽光電建置」，與電動機車的電池規格是否統一化並無直接關聯。因此，聽聞沈榮津答覆，楊曜直言，「我要問的是電池規格統一，假如業者都有各自門戶，不願意統一規格，那經濟部不就應該要停止補助嗎？這樣補助下去就沒意思了啊？」

但沈榮津仍僅模糊地表示，「電池標準化這個東西」在國際上，最重要的是「安全化」。他也說，標準化是各廠的事情，如果有門戶之見，這很敏感，但消費者最重視的是電池要安全，所以我們經濟部已經有訂定安全標準。

(中時 )