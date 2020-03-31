創六都之先，台南市長黃偉哲31日宣布啟動「防疫安心上工計畫」，針對受疫情衝擊的勞工朋友，他拍板定案由台南市政府釋出200個短期工作機會，以1個月工作176小時、158元時薪計算，每月預計所得為2萬7808元，市府自籌近2千萬經費支應，不論是減班休息或待業中勞工都能受惠。

台南市政府今日召開防疫會議，會中，黃偉哲特別關注受新冠肺炎疫情影響的勞工朋友就業議題，他拍板定案由台南市政府釋出200個短期工作機會，市府自籌近2千萬經費支應。黃偉哲表示，如何協助讓沒工作的人也能有工作，台南市政府應翻轉思維來協助就業，例如目前市府因應疫情衍生許多新工作事務，將現有閒置人力資源轉換成為投入防疫相關工作。

他舉例，可以思考像是觀光產業的勞工朋友，他們擁有很好的口條與溝通技巧，透過訓練讓兩者結合，發揮他們原有的專業、長才，進而協助市府從事防疫宣導或關懷工作。他說，該計畫是台南創舉，以往以工代賑或是多元就業協助方案都是以失業者為對象，目前考量受到疫情衝擊可能產生減班休息的情況，該計畫也能嘉惠到這些勞工。

台南市推出的防疫安心上工計畫，工作以3個月為期，勞工局長王鑫基表示，目前彙整各局處用人計畫中，以防疫相關工作職缺為主，包含防疫所需的消毒清潔、關懷宣導或行政文書等工作內容，預計4月中旬對外公告相關職缺及報名、面試等作業程序，5月1日上工。

(中時 )