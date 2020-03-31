今年受新冠肺炎等黑天鵝事件來襲，全球央行掀降息風救市。富邦金(2881)旗下北富銀自4/6起將全面調降指標利率0.27%，優於央行降息的0.25%；信用卡循環利率則於4/6~9/30期間直接調降1%(包含指標利率調降之0.27%)。

同時，針對受疫情影響的民眾，包括因疫情確診、非自願性失業及放無薪假、防疫相關醫療人員如醫護人員和藥師等，以及因疫情導致營業收入下滑15%之企業主，若於3/31前為北富銀房信貸客戶，北富銀將於4/6~9/30期間額外再提供加碼降息，與指標利率合計，信貸利率可降0.75%，如為自用住宅且歸戶貸款餘額在1,000萬元以內，房貸利率可降0.5%。北富銀加碼降息方案將於4/1~4/30開放申請，適用民眾請把握時間盡速申辦。

北富銀特別推出新開立數位存款帳戶享美元定存1個月1.68%、3個月1.88%的優利方案，並為弱勢朋友提供愛心活期儲蓄存款，只要是設籍台北市的低收入戶及年滿65歲年長者，或全台持有身障手冊的身障同胞及服務身障同胞的公益團體，在限額新台幣300萬內皆可享有比一般活儲高3倍的牌告利率，盼以實質回饋帶給社會更多正向力量。

而在法人客戶部分，目前行政院五部會及信保都已推出企業紓困方案，針對符合方案條件的企業提供舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款及利息補貼等各項紓困項目。特別是中小企業，除了可一體適用政府各部會提出的方案外，經濟部防疫千億保還提供了利息補貼；信保基金則推出「普濟丸」方案，不符合防疫千億保申貸資格但票債信資格正常的中小企業，可獲減免信保手續費6個月。另外央行也提供2000億低利貸款助中小企業度小月。

(時報資訊)