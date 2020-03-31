客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)2019全年營收11.22億元，年減4.02%，受惠爭取高毛利訂單及成本控管得當所致，毛利率提升近5個百分點達45%，稅後淨利9316萬元，每股盈餘2.05元。董事會決議，擬配發現金股利1.6元。

皇將2019年銷售產品別分為整線設備53.45%、單機設備26.99%、售後檢修服務18.03%及其他1.53%。銷售區域占比為美國40.24%、印度39.05%、亞洲9.31%、歐洲1.18%、其他地區10.22%，其中美國出貨量較2018年提升5.89%，歐洲市場明顯成長。

皇將表示，新冠肺炎疫情以致出貨明顯遞延，目前正與客戶聯絡協調，部分已完工的設備線改以線上視訊方式驗證，以利安排交期。目前在手訂單並無取消的情況，若疫情能於近期有效控制，產業回到正常運作，公司對全年營運成長的預期維持不變。

(時報資訊)