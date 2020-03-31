大陸教育部：今年高考時間延期一個月 13:112020/03/31 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸教育部宣佈：今年高考時間延期一個月，將在7月7至8日舉行。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3月31日、距離原訂高考時間尚有67天，大陸教育部宣佈：今年高考時間延期一個月，將在7月7至8日舉行。成為17年來，大陸首度調整高考時間；也是自恢復高考以來，高考時間首次延期一個月。 大陸教育部31日上午透過「微言教育」微信公眾號發佈消息：經大陸國務院同意，2020年全國普通高等學校招生統一考試（以下簡稱「高考」）延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。 湖北省、北京市可根據疫情防控情況，研究提出本地區高考時間安排的意見，商教育部同意後及時向社會發佈。 (旺報 ) #高考 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 大陸新冠肺炎總醫療費用逾10億人民幣 21:582020/03/29 兩岸 新冠肺炎肆虐 全球手套需求暴增 22:242020/03/29 財經 美政府首席專家稱 新冠肺炎可能奪走多達20萬美國人性命 23:142020/03/29 國際 台灣漢堡王稱「武漢肺炎」 大陸漢堡王幫道歉 08:162020/03/30 政治 新冠肺炎打擊 美國大學畢業生就業前景暗淡 09:072020/03/30 財經 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 蘋果跟美國疾管局合作 推出新冠肺炎網站與APP 13:552020/03/30 科技 兩岸熱門新聞 北京4條地鐵線 今起超常超強運行 - 兩岸 - 旺報 驚！港學者：新冠肺炎潮濕天氣恐傳播更快 - 兩岸 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 日本護衛艦和大陸漁船在東海相撞 - 兩岸 陸出大招防控無症狀感染者 專家支持 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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