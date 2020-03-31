3月31日、距離原訂高考時間尚有67天，大陸教育部宣佈：今年高考時間延期一個月，將在7月7至8日舉行。成為17年來，大陸首度調整高考時間；也是自恢復高考以來，高考時間首次延期一個月。

大陸教育部31日上午透過「微言教育」微信公眾號發佈消息：經大陸國務院同意，2020年全國普通高等學校招生統一考試（以下簡稱「高考」）延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。

湖北省、北京市可根據疫情防控情況，研究提出本地區高考時間安排的意見，商教育部同意後及時向社會發佈。

(旺報 )