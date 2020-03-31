北市府與連江縣政府跨區域合作，推出「市民卡跨域整合服務計畫」，將「台北卡」與「連江縣民卡」結合，讓2縣市會員可同享雙城服務及多項消費優惠，包括北市逾500家的特約商店、馬祖酒廠及租借E騎玩馬祖電動機車等，藉此帶動2縣市的商業觀光及交流。

北市資訊局表示，持台北卡或連江縣民卡者，即日起至6月30日止，除在馬祖酒廠消費、租借馬祖電動機車有優惠外，在北市指定悠遊卡小額消費的特約商店，單筆購物滿100元並於悠遊卡LINE官方帳號綁定「悠遊卡LINE 個人化服務」，可獲得7–11購物金25元，限額4萬名。

資訊局說，持台北卡或連江縣民卡至連江縣配合的活動商家，單筆消費滿100元則現折20元（單筆可累送，活動期間每卡最高回饋100元），數量有限，送完為止。

北市副市長黃珊珊表示，台北卡已整合了敬老卡、學生證、兒童優惠卡、圖書借閱證等卡證，可應用在乘車、識別、補助、消費、學習、借書，這次雙城的市民卡合作，募集了2地超過500間商家；另外在新北、金門、花蓮也都有市民卡，希望有機會和其他縣市合作。

連江縣長劉增應表示，北市特別提供中正區公所臨櫃辦卡活動，讓馬祖鄉親在北市也能申辦，另外位在北市的馬祖酒廠，也可使用台北卡，可提供9.5折優惠。經濟部工業局長呂正華說，感謝2縣市能合作推動，有助於「智慧城鄉計畫」，建立良好模範。

(中時 )