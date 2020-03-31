西班牙衛生部30日通報，西班牙新冠肺炎累計確診已達8萬5195例，成為排在美國、義大利之後，全球確診人數第三高的國家。西班牙30日起升級抗疫措施，全國所有非必須的商業活動一律喊停。

據西班牙廣播電視台報導，西班牙衛生部30日通報的數據顯示，過去24小時，西班牙新增確診6398例、死亡812例，累計死亡為7340例。西班牙衛生預警及應急協調中心副主任並報告指出，全國1萬2298名醫務工作者的新冠病毒檢測呈陽性，目前85％-90％在家隔離，情況良好。

根據報導，西班牙衛生部官方發言人、衛生預警及應急協調中心主任費爾南多‧西蒙也因出現新冠肺炎症狀，並未出席當天記者會。西蒙29日晚間進行的第一次新冠病毒檢測結果呈陽性，正在等待第二次檢測結果。

為遏阻疫情，西班牙30日起實施新措施。按照規定，3月30日至4月9日，所有非核心產業工作人員必須留在家中，不得外出工作；盼能透過進一步控制人口流動，減少新的感染人數，避免醫療系統趨於崩潰。

西班牙《國家報》則報導，新「禁足令」一聲令下，被允許繼續營業的產業，主要包括農業、漁業、食品業、藥業，以及生活必需品相關物流行業等。

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(旺報 )