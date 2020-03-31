彰化縣長王惠美（左起）、衛福部常務次長薛瑞元在大廳透過視訊大螢幕觀看演練全程。。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美、衛福部常務次長薛瑞元等官員，還有採訪媒體，都待在大廳透過視訊大螢幕觀看演練全程。。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府31日上午在衛福部彰化老人養護中心進行住宿型長照機構應變演練，除日常的防疫管控演練，也模擬院內群聚感染事件發生時的就醫、安置與隔離流程。（謝瓊雲攝）

應變演練包含日常的量體溫等身體健康狀況監控，還有與親友視訊相互關心問候等。（謝瓊雲攝）

衛福部常務次長薛瑞元指彰化縣演練成功，該注意的細節都有注意到，但大型長照機構可安排就地安置與隔離，小型長照機構如何安置也應及早縝密計畫。（謝瓊雲攝）

演練結束後，官員們離場時，衛福部常務次長薛瑞元(右)與彰化縣長王惠美一同步出養護中心時豎起拇指比讚，對演練成功感到滿意。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，彰化縣31日在衛生福利部彰化老人養護中心、國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家，舉辦長照機構群聚感染事件演練，全程視訊呈現、過程逼真，嚴防院內感染疫情擴散。

彰化縣65歲以上人口已逼近20萬人大關，高齡比例達16％，成為長壽大縣，目前全縣住宿式長照機構共95家，合計有6608名住民、3371名工作人員，若發生疫情群聚感染事件，後果不堪設想。

彰化縣防疫超前部署，衛生局早已針對長照機構祭出多項限令，除一般的消毒、戴口罩、量體溫等，還率全國之先謝絕訪客探訪改以視訊取代，並全面清查工作人員同住家屬旅遊史與接觸史，杜絕疫情擴散可能。

緊接在桃園市30日完成演練後，彰化縣是全國第2個辦理長照機構疫情群聚事件演練縣市，全程進行人員出入控管，彰化縣長王惠美、衛福部常務次長薛瑞元等坐鎮指揮，演練內容包括住房新安裝強化玻璃隔間、社工協助住民與家屬進行視訊避免接觸、每日量測體溫等身體健康狀況監測，另外確診者的送醫、住民就地安置與隔離等，全程在養護中心演練，並透過視訊系統在大廳大螢幕播送讓官員與媒體觀看。

雖有少數人抱怨，但彰化縣長王惠美表示，因為有少數人應隔離部隔離，還跑去學校運動，造成地方民眾恐慌，因此採取較嚴厲規範，從4月1日起到7月14日，都暫緩讓民眾進入，另2月20日起到5月限制進行的國內外交流、戶外教學、畢業典禮等，也延長限制到7月，呼籲大家一起配合中央政策，以保平安。

薛瑞元也指出，長照機構若發生感染群聚，死亡率恐相當高，除要求各縣市做好長照機構防護措施、模擬應變演練，大小規模不一的長照機構如何安置隔離，都應妥善計畫；未來拉開民眾社交距離相關規定，指揮中心指揮官陳時中已責成中心召集專家組團隊研商、並參考國外相關做法制定規則中，將會先擬定指引再進行教育宣導。

(中時 )