新冠肺炎疫情持續惡化，導致民眾減少出門消費，許多行業受衝擊，為此經濟部長沈榮津今日在立法院備詢時透露，將於4月推出折扣券。

國民黨立委賴士葆質詢時談到如今缺乏消費的情況，沈榮津表示，因此政府推出折扣券，規劃可以折扣25％，具體金額上限多少要再討論，會避免群聚消費，但不限區域，有消費就有折扣，且包括實體支付與行動支付。賴士葆追問哪時開始使用？沈榮津表示希望4月時，行政院長蘇貞昌也補充，本來政府希望刺激消費，但如今又要制定社交距離 ，有矛盾，所以要研究怎樣比較好。

另外賴士葆也談到面對新冠肺炎對經濟造成的衝擊，各部會首長說法不一，紓困振興沒有統一指揮，多頭馬車、兵分多路，請問蘇貞昌身邊有經濟的陳時中嗎？蘇貞昌回稱，陳時中要做好，背後要有整個團隊，雖然數字不同，但因為經濟變化太快，經濟方方面面，每個單位都很強，沒有經濟部，哪有口罩？賴士葆質疑但各部會「打架」情況很多，蘇貞昌強調「這我要負責，行政團隊就是我負責」。

討論過程中，賴士葆向蘇貞昌確認，所以不用經濟陳時中，蘇貞昌自己胸脯捶下去，全部統籌這樣就好了嗎？同時賴士葆也用力捶了自己的胸口好幾下，這時蘇貞昌表示，「委員捶小力一點，不要瘀青」，賴也轉而輕輕摸了自己胸口幾下。

(中時 )