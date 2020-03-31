一下橋就會面臨大轉彎。(吳亮賢攝)

市議員陳明義今上午召開會勘。(吳亮賢攝)

新北市五股區成泰路2段銜接五洲橋處，因路面與橋面的高低差，加上來往車速快，車流交會時常因視線死角發生碰撞，或緊急閃避而摔車，市議員陳明義接獲陳情後，今上午召集相關單位到場會勘，決議於4處中央槽化線設置回復式導桿，明確分割車道、減速車流，預計2周內完成。

陳明義指出，五股坑溪流經成泰路段，過去因容易氾濫，鄉民代表會時期決議升高橋面，但兩側路面卻沒一併墊高，導致民眾過橋時，須陡升再陡降，「上橋的人看不到下橋的位置，十分危險。」

此外，由於行經車速快，且民眾一上橋就會遇到大弧度轉彎，一不小心就會衝到對向車道、發生碰撞，機車騎士也易因閃避車子，不小心摔倒，釀成當地事故頻傳。

陳明義表示，原預期要修正路面坡度與過彎線型，以一勞永逸，但因工程難度高，且須徵收橋旁加油站土地，仍需進一步研議，目前將先於該路段中央4處槽化線設置回復式導桿，以視覺方式明確分割車道，幫助車流減速，且不會造成用路人壓迫感，預計2周內完成。

新北市養護工程處道路養護二科長劉弘哲表示，成泰路銜接五洲橋段，最陡坡度約為11度，符合法規標準12度內，且初步判定，橋旁加油站未有占用國有地情形，因此墊高路面及改變馬路線型仍有困難，除設置回復式導桿外，未來也將研議設置測速照相，維護用路人安全。

(中時 )