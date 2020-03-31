新北市副市長陳純敬出席交車典禮，了解車輛各項功能。（王揚傑攝）

新北市副市長陳純敬出席交車典禮，了解車輛各項功能。（王揚傑攝）

新北市副市長陳純敬出席交車典禮，了解車輛各項功能。（王揚傑攝）

新北市政府重視身心障礙學生交通安全，去年由教育局自行編列預算並積極向國教署爭取補助，以1963萬經費購置13台身心障礙學生交通車，汰換所有超過車齡車輛，經萬里國小行政團隊多方奔走，今（31）日在板橋第一運動場舉行交車典禮，由副市長陳純敬親自將車鑰匙授予各校，也特別提醒防疫期間應落實的措施，確保無法自行上下學的身心障礙學生交通安全及健康。

陳純敬表示，本次購置的交通車是旅行家尊爵型車款，尾門配合身心障礙孩子改裝成附升降設備，提供身心障礙學生更舒適便利的乘車空間。在防疫期間，也特別提醒司機、隨行人員及搭乘交通車的孩子，務必落實防疫五大重點：量額溫、戴口罩、手消毒、坐車半開窗、車內不要聊天。

辦理本次招標採購的萬里國小校長莊朝欽表示，感謝教育部及教育局對身心障礙學生接送上下學交通問題的關心，促使學校對身心障礙學生的教學支援服務更臻完善，確保學生上下學的交通安全。

(中時 )