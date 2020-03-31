行政院農業委員會農糧署表示，在南臺灣溫暖和煦的冬陽呵護及落山風加持下，蔥味濃郁而耐貯藏的屏東洋蔥上市了。該署為促進國產洋蔥產業升級，成立秋冬季重點蔬菜產業輔導團，建立洋蔥灌溉管理標準模式及蔥球含水率判定技術，以提升洋蔥貯藏及供貨品質，並輔導高屏地區農民團體籌組洋蔥產業聯盟，分別由生產、加工、貯藏、內銷、外銷等5個面向加強產業鏈串接合作，穩定國內產銷。由於洋蔥含有鈣、磷、鐵及維生素A、B、C等，營養豐富，是最佳的健康蔬菜選擇，歡迎消費者於各大超市賣場或電商通路多加選購。

農糧署說明，國內洋蔥種植面積約1,250公頃，年產量約63,000公噸，主要產區在屏東（43％）、雲林（22％）、彰化（19％）、高雄（8％）及嘉義（7％）等地，以彰化伸港地區產期最早，自12月開始採收，依序往南移動。3月正值屏東地區採收季，該地區受地形影響，東北季風翻過中央山脈而下，形成當地特有的落山風，強勁的落山風使洋蔥生育環境乾燥，病蟲害發生機率減少，且可促進蔥球結實，降低含水量而更耐貯藏，延長供應期達4-5個月，可調配供應國內夏季汛期市場需求。

農糧署指出，洋蔥營養價值高，其中所含硫化物可提升免疫力，是具有食療效果的天然健康美食。洋蔥烹調方式多元，無論涼拌鮮食、烹煮咖哩、搭配肉類快炒或熬煮鍋物高湯，皆可展現其鮮甜好滋味。值此全球新冠肺炎爆發之際，鼓勵消費者多加採購食用國產洋蔥，提升免疫力，共同平安度過肺炎危機。

(工商 )