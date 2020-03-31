川普與普丁熱線 油價自18年低點反彈 13:472020/03/31 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普與俄羅斯總統普丁熱線，同意進行協商以穩定能源市場，帶動國際油價31日（周二）自18年的低點反彈。 倫敦布蘭特油價上揚0.43美元或1.9％，報每桶23.19美元。周一該油價收在每桶22.76美元，創2002年11月以來最低收盤價。 美國西德州原油勁升1.16美元或5.8％至每桶21.26美元，前一日收在每桶20.09美元，寫下2002年2月來低點， 克里姆林宮周一表示，川普與普丁在電話中同意讓兩國能源首長進行討論，俾以穩定油市。 (工商 ) #上揚 #川普 #油價 #每桶 #普丁 也許您會感興趣 推薦閱讀 先打敗病毒吧 01:142020/03/27 論壇廣場 短評／別再用武漢病毒 01:162020/03/27 時論廣場 習川通話 川普改口謝陸援物資 04:092020/03/28 焦點新聞 川普讚美防疫棒 火大不知感激州長 08:282020/03/28 國際 沒想到！要美維安 梅根得看他臉色 00:012020/03/30 國際 隔離紐約…州長槓川普 總統讓步 04:102020/03/30 國際大事 疫情竟使川普民調創新高 趙少康曝關鍵原因 10:252020/03/30 政治 警惕川普製造台海危機 04:102020/03/31 論壇廣場 川普稱死亡數10萬內 就算不錯 04:102020/03/31 國際大事 國民黨睡著了嗎 04:102020/03/31 時論廣場 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 即時 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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