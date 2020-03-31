美國總統川普與俄羅斯總統普丁熱線，同意進行協商以穩定能源市場，帶動國際油價31日（周二）自18年的低點反彈。

倫敦布蘭特油價上揚0.43美元或1.9％，報每桶23.19美元。周一該油價收在每桶22.76美元，創2002年11月以來最低收盤價。

美國西德州原油勁升1.16美元或5.8％至每桶21.26美元，前一日收在每桶20.09美元，寫下2002年2月來低點，

克里姆林宮周一表示，川普與普丁在電話中同意讓兩國能源首長進行討論，俾以穩定油市。

(工商 )