房地產「代銷天王」海悅國際在去年房市快速復甦的挹注下，手中案子狂賣，全年業績也賺翻！今（31）日公布2019年財報指出，去年營收高達17.33億元，創近五年新高；EPS達6.59元，打破歷年最高紀錄。

海悅國際2019年財報，今天正式出爐，2019年全年經會計師核閱後財報，累計營收17億3387萬元，營業毛利9億3698萬元，毛利率54.04％，營業淨利5億7739萬元，營益率33.3％，稅前盈餘6億9845萬元，本期淨利5億7892萬元，淨利歸屬母公司業主5億6505萬元，年增率22.36％，EPS 6.59元。

由於海悅國際全年淨利歸屬母公司業主5億6505萬元，EPS 6.59元，因此董事會也決定慷慨發給股東大紅包！現金股利達4.5元。

依今天盤中股價48.8元計，現金殖利率高達9.2％，吸引買盤卡位。

(工商 )