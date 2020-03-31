工研院研發「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」，榮獲2020年美國CES創新獎。（羅浚濱攝）

工研院研發的「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」，使用者透過手機APP，可了解系統偵測到身體狀況，提供個人化的疼痛舒緩。（羅浚濱攝）

腰酸背痛是現代人的文明病！工研院看準運動健康商機，研發智慧穿戴裝置「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」，結合低周波電療與衣服，透過手機APP分析人體舒適狀況後，提供個人肌肉促進，達到舒緩疼痛的效果，榮獲2020年美國消費性電子展（CES）創新獎。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」是台灣跨領域軟硬整合服務的最佳示範，已獲宏碁集團子公司愛普瑞及紡織製造大廠宏遠興業青睞，共同簽署合約量產，進軍全球數位運動市場，實現以科技創造智慧生活的新體驗。

鄭仁傑說，這套智能穿戴系統，擺脫過去生理量測裝置需用黏膠固定的限制，改以穿戴方式進行量測，只要穿上印有低周波電導感應的衣服，再連結手機APP，系統可立即可偵測到身體狀況。

系統同時會依據身體狀態，透過穿著衣物給予低週波微電刺激，提供個人化的疼痛舒緩，免除傳統電療貼片需要接線的問題，讓這項運動健康產品非常貼近生活需求。

鄭仁傑指出，目前新冠肺炎疫情延燒，觸發的「宅經濟」效應，研發團隊已積極把這套系統技術導入電競遊戲，連結使用者與遊戲中數位環境，讓使用者身體一同融入遊戲世界，一旦通過驗證，此技術將可拓展至消費電子應用，讓遊戲玩家身歷其境，感受智慧生活的樂趣。

(中時 )