80歲老先生（右四）接受此機器人手臂手術後恢復良好，今（31日）到院致謝並出席紳漢機器人手臂突破100例記者會。（周麗蘭攝）

去年七月以紳漢祭器人手臂完成的世界首例輸尿管狹窄合併口腔黏膜重建手術。（周麗蘭翻攝）

臺大雲林分院去年7月獲善心人士捐贈8000萬元紳漢機器人輔助手術設備，短短8個月完成100例手術且100％成功，橫跨泌尿部、外科部、婦產部，其中3例治療是世界首例。

一名不願具名的善心人士2018年7月捐贈紳漢機器手臂系統給臺大雲林分院，除捐設備近8000萬元，又捐贈耗材費5年600萬元，以支助每年40名經濟弱勢病患接受此手術。

院長黃瑞仁隨後責成副院長馬惠明成立機器人小組，為物盡其用，馬惠明成立跨領域團隊，成員有泌尿科、婦產科、外科醫師，從去年到今年分批赴義大利學習，自去年7月起運用機器人手臂開刀，到今年3月24日已達第100例！

100例中有3例治療是世界首例，包括全腹膜外疝氣修補手術、輸尿管取石手術、輸尿管狹窄合併口腔黏膜重建手術，將在國際醫學會發表論文。

泌尿部醫師袁倫祥表示，紳漢系統兼具達文西手臂優點，穩定性高且具有專利的動眼追蹤、觸覺回饋系統，讓醫師剝離組織時更輕巧安全，費用比達文西便宜一半，病患負擔較輕，對雲林地區是一大福音。

臺大雲林分院目前施行機器人手術已十分純熟，包括疝氣修補、腎臟癌、尿路上皮癌、攝護腺癌、大腸癌、婦癌、膽囊切除等。

一名80歲老先生罹患攝護腺癌第二期，他接受此機器人手臂手術後恢復良好，今（31日）到院出席紳漢機器人手臂突破100例記者會。出席記者會者包括泌尿部黃士維主任、袁倫祥醫師、外科部黃培銘主任、一般外科賴鵬升主任、婦幼醫學中心徐明洸主任、婦產部江盈澄主任。

捐贈紳漢給臺大雲林分院的不具名善心人士，第一套捐給輔大附設醫院、第二套台北榮總，第三套是臺大雲林分院，第四套是台中慈濟醫院，臺大雲林分院是第一個突破百例手術的醫院。

院長黃瑞仁說，紳漢機器手臂系統是第三代機器人手術中發展最成熟、最具代表性高科技人工智慧機器手臂系統。

黃瑞仁表示，深深感謝善心企業家要落實照顧經濟弱勢者的發心，讓偏鄉有需要的病患，不用離鄉背井就能得到高水準的醫療服務，達成100例的里程碑，他鼓勵團隊同仁發表論文，加強研究能量，與國際接軌，該院也會朝醫學中心標繼續前進。

(中時 )