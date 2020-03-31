臺大雲林分院去年7月獲善心人士捐贈8000萬元紳漢機器人輔助手術設備，短短8個月完成100例手術且100％成功，橫跨泌尿部、外科部、婦產部，其中3例治療是世界首例。
一名不願具名的善心人士2018年7月捐贈紳漢機器手臂系統給臺大雲林分院，除捐設備近8000萬元，又捐贈耗材費5年600萬元，以支助每年40名經濟弱勢病患接受此手術。
院長黃瑞仁隨後責成副院長馬惠明成立機器人小組，為物盡其用，馬惠明成立跨領域團隊，成員有泌尿科、婦產科、外科醫師，從去年到今年分批赴義大利學習，自去年7月起運用機器人手臂開刀，到今年3月24日已達第100例！
100例中有3例治療是世界首例，包括全腹膜外疝氣修補手術、輸尿管取石手術、輸尿管狹窄合併口腔黏膜重建手術，將在國際醫學會發表論文。
泌尿部醫師袁倫祥表示，紳漢系統兼具達文西手臂優點，穩定性高且具有專利的動眼追蹤、觸覺回饋系統，讓醫師剝離組織時更輕巧安全，費用比達文西便宜一半，病患負擔較輕，對雲林地區是一大福音。
臺大雲林分院目前施行機器人手術已十分純熟，包括疝氣修補、腎臟癌、尿路上皮癌、攝護腺癌、大腸癌、婦癌、膽囊切除等。
一名80歲老先生罹患攝護腺癌第二期，他接受此機器人手臂手術後恢復良好，今（31日）到院出席紳漢機器人手臂突破100例記者會。出席記者會者包括泌尿部黃士維主任、袁倫祥醫師、外科部黃培銘主任、一般外科賴鵬升主任、婦幼醫學中心徐明洸主任、婦產部江盈澄主任。
捐贈紳漢給臺大雲林分院的不具名善心人士，第一套捐給輔大附設醫院、第二套台北榮總，第三套是臺大雲林分院，第四套是台中慈濟醫院，臺大雲林分院是第一個突破百例手術的醫院。
院長黃瑞仁說，紳漢機器手臂系統是第三代機器人手術中發展最成熟、最具代表性高科技人工智慧機器手臂系統。
黃瑞仁表示，深深感謝善心企業家要落實照顧經濟弱勢者的發心，讓偏鄉有需要的病患，不用離鄉背井就能得到高水準的醫療服務，達成100例的里程碑，他鼓勵團隊同仁發表論文，加強研究能量，與國際接軌，該院也會朝醫學中心標繼續前進。
(中時 )
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