國際油價因為新冠肺炎疫情升溫一洩千里，最新油價跌到18年新低，也使塑化股今年營運蒙塵，法人已經示警，台塑四寶首季不妙，與油價關係最為密切的台塑化，首季甚至有可能吃下虧損，展望後市，疫情的控制依舊是拯救油價的最關鍵因素，另外，還有各國是否再端出有效的財政貨幣方案以及OPEC是否重啟減產協議。

全球疫情在歐美國家快速升溫，確診、死亡案例未見止歇，嚴重衝擊市場，國際油價昨日一口氣跌到18年新低，布蘭特原油一度跌至每桶只剩下22.58美元，逼得美國總統川普與俄羅斯總統普丁通話，除疫情討論外，探討石油市場發展，未來兩國能源部長會針對油價議題進行討論。

最新外電也有外資高盛分析認為，近期國際油價因為新冠肺炎導致價格暴跌，藉此刺激會調整，有機會使石油業者積極精簡以提高效率，但此舉也增加後續出現短缺的風險提高。

台灣塑化業以台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)為首，其中又以台塑化與原油相關性最強，分析師認為，在新冠肺炎疫情衝擊下，全面性下修塑化業者2020年獲利預估41%，在疫情肆虐下，塑化產品需求成長率減緩，且油價下跌造成庫存跌價損失，另外，大陸新產能投產進度快於預期，都將成為塑化業今年營運風險。

塑化股自農曆春節至今股價明顯下修，主要反映市場對新冠肺炎疫情的擔憂，就長線來看，回溫的關鍵訊號包括疫情緩解、各國政府推出有效的財政及貨幣政策、OPEC重啟減產協議，以及在低油價環境下，非原油製程的新增產能延後或取消投產。

(時報資訊)