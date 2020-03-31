立法院內政委員會明將審查「國土計畫法部分條文修正草案」，針對台灣民眾黨黨團今天再次要求行政院撤回行政院版本，營建署表示，這次修法是因應國際情勢轉彎，賦予調整彈，相關法定工作仍會持續推動。

營建署表示，修法是務實檢討，絕非民眾黨團所稱趁防疫期間開後門修惡法，另有關立法院各黨團均就國土計畫法提出修正條文，營建署也尊重立法院審查結論，並持續協助各地方政府辦理直轄市、縣(市)國土計畫、國土功能分區圖繪製等法定工作，以利國土計畫新制儘速上路。

營建署表示，國土計畫法修法賦予彈性，是政府就實務面考量國際政經情勢及對國家長遠發展負責必要的調整，絕非外界所稱因法定時程將屆或為替國家重大建設開後門而提出，營建署強調，自國土計畫法2016年5月1日施行迄今，營建署積極透過各項行政作為輔導、協助各地方政府研擬直轄市、縣(市)國土計畫，後續亦將儘速辦理審議及督促地方政府辦理各該國土計畫修正以及國土功能分區圖繪製作業，使國土計畫制度儘速實施。

營建署並說，透過國土規劃引導土地有序發展，是政府推動國土計畫推動基本態度，這次國土計畫法修正草案營建署將於立法院審議過程積極說明，爭取立法院各黨團支持，也尊重各黨團提出的修正條文以及立法院最終審查結論。

(中時 )