防新冠封關 印尼將禁外國人入境、轉機 13:262020/03/31 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路透社報導，印尼外交部今(31)日宣布，將禁止外國人入境、轉機。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼外交部今（31）日宣布，為防止新冠肺炎疫情擴散，雅加達當局已經決定禁止外國人入境、轉機。 路透社報導，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）表示，預計今日就會宣布相關限制入境措施細節。他說，持有居留許可以及部分外交人員將不受新規定限制。 此外，雅加達當局也會對返抵國門的印尼人加強檢查。 亞太新冠疫情才開始！WHO官員：做好大規模社區傳播準備 死亡人數太驚人！州長：拜託救救紐約 影》獅子逛大街！全球30億人禁足 家園被牠們霸佔 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #印尼 #封關 #禁止 #外國人 #入境 #轉機 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸明起封關 外國人禁止入境 01:152020/03/27 國際大事 航站情緣完結篇！ 受困桃機3外籍旅客順利離境 10:522020/03/27 生活 廣東隔離令實施前夕 澳門大批居民、勞工趕過關到珠海 11:122020/03/27 兩岸 上海確診者曾在台轉機 指揮中心：聯繫中 14:322020/03/27 生活 外國勞工入境 今起需填妥居家檢疫申請書 15:012020/03/27 生活 廣東省全面採檢入境者 陳時中：台灣暫不跟進 15:012020/03/27 生活 移工入境檢疫辦法更新 產業類檢疫場所要一人一室 16:002020/03/27 生活 勞動部：社福類移工即日起入境檢疫由政府統一安排 16:532020/03/27 生活 入境福建需自費隔離 閩健康碼認台胞證 23:222020/03/27 兩岸 中國封境 暫停外國人進入 04:102020/03/28 全球財經 國際熱門新聞 死亡人數太驚人！州長：拜託救救紐約 - 時事 亞太新冠疫情才開始！WHO官員：做好大規模社區傳播準備 - 時事 美加州倉庫藏寶藏！ 發現「3900萬」個N95口罩 - 國際 有仇必報！川普要梅根自付維安費 - 國際 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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