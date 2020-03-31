印尼外交部今（31）日宣布，為防止新冠肺炎疫情擴散，雅加達當局已經決定禁止外國人入境、轉機。

路透社報導，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）表示，預計今日就會宣布相關限制入境措施細節。他說，持有居留許可以及部分外交人員將不受新規定限制。

此外，雅加達當局也會對返抵國門的印尼人加強檢查。

(中時電子報)